WM-Skandal: Nun überlegt auch England Einspruch!

Nach einem harten Einsteigen mit offener Sohle sah Englands Jarell Quansah infolge einer VAR-Intervention im Achtelfinale die Rot (54.). Die Three Lions brachten in Mexiko-City in Unterzahl heldenhaft einen 3:2-Sieg nach Hause, nach welchem der Leverkusen-Spieler nun freilich im Viertelfinale am Samstag (23 Uhr MESZ) gegen Norwegen gesperrt wäre. Wäre! Denn wie die Welt nach dem WM-Skandal um die Begnadigung von US-Stürmer Balogun weiß, zieht ein Ausschluss nun nicht mehr zwingend eine Sperre nach sich. Hier Trumps Aussagen bezüglich Baloguns Ausschluss und seiner Intervention bei FIFA-Boss Infantino.