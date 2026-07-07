Streit eskaliert: FIFA schießt gegen UEFA zurück!

US-Topstürmer Folarin Balogun hatte im WM-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte gesehen, nachdem er unabsichtlich auf dem Knöchel seines Gegners gelandet war, und war zunächst für ein Spiel gesperrt worden. Die FIFA setzte die Sperre später unter Berufung auf Artikel 27 ihres Disziplinarreglements, der die Aussetzung einer Disziplinarmaßnahme ganz oder teilweise ermöglicht, für ein Jahr zur Bewährung aus. Damit war Balogun für das Achtelfinale gegen Belgien spielberechtigt und stand auch in der Startelf.