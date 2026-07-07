Wimbledon: Oberleitner als letzter ÖTV-Spieler out

Aus auch für Miedler

Bereits einen Tag davor musste sich Lucas Miedler mit seinem portugiesischen Partner Cabral den als Nummer sieben gesetzten Deutschen Kevin Krawietz und Tim Pütz geschlagen geben. In einer ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung gleich zweimal im Tiebreak, in dem jeweils das deutsche Spitzenduo die Oberhand behielt und sich letztlich mit 7:6(3), 7:6(7) durchsetzte. Im zweiten Satz ließen Miedler und Cabral einen Satzball ungenützt.