Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Niederlage im Doppel

Wimbledon: Oberleitner als letzter ÖTV-Spieler out

Tennis
07.07.2026 00:29
Neil Oberleitner
Neil Oberleitner(Bild: APA/EXPA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schade! Im Männer-Doppel von Wimbledon hat sich mit Neil Oberleitner am Montag der letzte österreichische Vertreter vom dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres verabschiedet. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit seinem tschechischen Partner Petr Nouza musste er sich im Achtelfinale gegen die als Nummer drei gesetzten Briten und Titelverteidiger Julian Cash/Lloyd Glasspool mit 3:6,6:3,5:7 geschlagen geben.

Aus auch für Miedler
Bereits einen Tag davor musste sich Lucas Miedler mit seinem portugiesischen Partner Cabral den als Nummer sieben gesetzten Deutschen Kevin Krawietz und Tim Pütz geschlagen geben. In einer ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung gleich zweimal im Tiebreak, in dem jeweils das deutsche Spitzenduo die Oberhand behielt und sich letztlich mit 7:6(3), 7:6(7) durchsetzte. Im zweiten Satz ließen Miedler und Cabral einen Satzball ungenützt.

Lesen Sie auch:
Sebastian Ofner
Aus in Wimbledon
Nichts zu holen! Ofner muss die Segel streichen
01.07.2026
Oberleitner noch dabei
Wimbledon: Miedler verpasst Doppel-Viertelfinale
06.07.2026
Nur Ofner noch dabei
Schade! Alle ÖTV-Damen in Wimbledon ausgeschieden
30.06.2026
Gegen Thailänderin
Tagger schon in der ersten Wimbledon-Runde out
29.06.2026
Wimbledon
Potapova sang- und klanglos ausgeschieden
29.06.2026

Schwache ÖTV-Bilanz
Davor mussten mit Sebastian Ofner, Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus bereits alle ÖTV-Einzelspieler in Wimbledon sehr früh die Segel streichen. Nur Ofner kam in die 2. Runde. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
07.07.2026 00:29
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
256.823 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
118.877 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Wien
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
91.671 mal gelesen
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1130 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1110 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
769 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf