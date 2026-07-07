Wimbledon: Oberleitner als letzter ÖTV-Spieler out

Schade! Im Männer-Doppel von Wimbledon hat sich mit Neil Oberleitner am Montag der letzte österreichische Vertreter vom dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres verabschiedet.
Mit seinem tschechischen Partner Petr Nouza musste er sich im Achtelfinale gegen die als Nummer drei gesetzten Briten und Titelverteidiger Julian Cash/Lloyd Glasspool mit 3:6,6:3,5:7 geschlagen geben.
Aus auch für Miedler
Bereits einen Tag davor musste sich Lucas Miedler mit seinem portugiesischen Partner Cabral den als Nummer sieben gesetzten Deutschen Kevin Krawietz und Tim Pütz geschlagen geben. In einer ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung gleich zweimal im Tiebreak, in dem jeweils das deutsche Spitzenduo die Oberhand behielt und sich letztlich mit 7:6(3), 7:6(7) durchsetzte. Im zweiten Satz ließen Miedler und Cabral einen Satzball ungenützt.
Schwache ÖTV-Bilanz
Davor mussten mit Sebastian Ofner, Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus bereits alle ÖTV-Einzelspieler in Wimbledon sehr früh die Segel streichen. Nur Ofner kam in die 2. Runde.
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