Deutschland-Schreck schlug auch gegen Portugal zu

Lange verletzt

Dabei war der 30-jährige Spanier gerade erst von einer schweren Verletzung zurückgekehrt! Im Jänner hatte er sich den Fuß gebrochen, musste operiert werden – und sich zurückkämpfen. Erst im letzten Liga-Spiel der Gunners gab er sein Comeback und wurde Meister, nun steht er auch mit Spanien im Viertelfinale ...