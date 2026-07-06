Deutschland-Schreck schlug auch gegen Portugal zu

Er kam in Minute 85 und traf in Minute 91 zum alles entscheidenden 1:0-Sieg für Spanien! Super-Joker Mikel Merino fixierte den Aufstieg gegen Ronaldos Portugal. Schon bei der EM 2024 hatte er Deutschland in der 119. Minute aus dem Turnier geköpft.
Es war die erste Minute der Nachspielzeit: Der ebenfalls eingewechselte Ferran Torres setzt nach einem schnell ausgeführten Freistoß Merino frei. Der Mittelfeldmann von England-Meister Arsenal bleibt cool und schiebt die Kugel flach ins linke Eck!
Unfassbar, aber wahr! Schon wieder erzielte Merino das Goldtor für Spanien – sowie schon bei der EURO 2024 gegen Deutschland. Damals kam er in der 79. Minute ins Spiel und widmete das Tor seinem Vater mit einem ganz besonderen Torjubel.
Hier die Szene von 2024:
Lange verletzt
Dabei war der 30-jährige Spanier gerade erst von einer schweren Verletzung zurückgekehrt! Im Jänner hatte er sich den Fuß gebrochen, musste operiert werden – und sich zurückkämpfen. Erst im letzten Liga-Spiel der Gunners gab er sein Comeback und wurde Meister, nun steht er auch mit Spanien im Viertelfinale ...
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