Letztes Spiel für Portugal? Das sagt Ronaldo

War die 0:1-Niederlage gegen Spanien im Achtelfinale der Fußball-WM Cristiano Ronaldos letztes Spiel im Portugal-Trikot? Der 41-Jährige will sich noch nicht festlegen ...
„Ich habe mein Bestes gegeben und gehe mit gutem Gewissen“, meinte der Superstar nach dem Spiel. „Es war zwar meine letzte Weltmeisterschaft, jetzt habe ich Zeit, nachzudenken und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. „Ich werde keine voreiligen Entscheidungen treffen.“
Bleibt Ronaldo im Nationalteam, würde er sein nächstes Länderspiel unter einem neuen Teamchef absolvieren. Unmittelbar nach dem WM-Aus hatte Roberto Martinez seinen Rücktritt verkündet. Er sei angetreten, um mit Portugal Weltmeister zu werden, habe dieses Ziel verfehlt und ziehe nun die Konsequenzen, so die Begründung des gebürtigen Spaniers.
Spätes Goldtor
Erst in der Nachspielzeit hatte Joker Mikel Merino zum 1:0 für den Österreich-Bezwinger getroffen. Während Spanien weiterhin vom Weltmeistertitel träumen darf, treten Ronaldo und Co. die Heimreise an.
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