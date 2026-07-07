Letztes Spiel für Portugal? Das sagt Ronaldo

Bleibt Ronaldo im Nationalteam, würde er sein nächstes Länderspiel unter einem neuen Teamchef absolvieren. Unmittelbar nach dem WM-Aus hatte Roberto Martinez seinen Rücktritt verkündet. Er sei angetreten, um mit Portugal Weltmeister zu werden, habe dieses Ziel verfehlt und ziehe nun die Konsequenzen, so die Begründung des gebürtigen Spaniers.