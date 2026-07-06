Wenn Familiengeheimnisse ans Licht drängen…

Was heuer neu ist: Mit Sarah Schrei-van den Berg hat der Verein eine neue Obfrau, die auch Regie führt und auf der Bühne steht – und die als Co-Autorin mit ihrem Vorgänger als Obmann, mit Peter Marktl, das Stück geschrieben hat, das am 17. Juli uraufgeführt wird. Es erzählt von einem Freitagabend bei Familie Brenner. Eine jener Familien, bei denen alles stimmt. Scheinbar. Doch ein unerwartetes Klingeln an der Tür bringt das sorgfältig konstruierte Familienbild ins Wanken. Fragen stehen im Raum, die niemand beantworten möchte. Geheimnisse drängen ans Licht.