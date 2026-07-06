Wenn Familiengeheimnisse ans Licht drängen…

Mit einer Uraufführung – geschrieben vom ehemaligen Obmann und der aktuellen Obfrau – lockt die KulturMarktLücke die Theaterbesucher: „Mut zur Wahrheit“ im Pflegerhauskeller der Burg Hochosterwitz. Seit 2012 setzt der Theaterverein auf Stücke, die zum Nachdenken anregen.
Während die meisten Sommertheater mit humorvollen Stücken unterhalten wollen, setzt die KulturMarktLücke seit ihrer Gründung im Jahr 2012 auf Stoffe, die aufwühlen, zum Nachdenken anregen, eine Diskussion in Gang setzen. Dieser Kontrapunkt zum sommerlichen Theatergeschehen wird auch im Namen deutlich: Die KulturMarktLücke greift Themen auf, die andere liegen lassen. Im Vereinsnamen schwingt aber auch die Theatergründerfamilie Marktl aus Guttaring mit, die den Pflegerhauskeller, in dem einst Nahrungsmittel für die Bewohner der Burg Hochosterwitz gelagert worden waren, zur Spielstätte ausgebaut hat.
Was heuer neu ist: Mit Sarah Schrei-van den Berg hat der Verein eine neue Obfrau, die auch Regie führt und auf der Bühne steht – und die als Co-Autorin mit ihrem Vorgänger als Obmann, mit Peter Marktl, das Stück geschrieben hat, das am 17. Juli uraufgeführt wird. Es erzählt von einem Freitagabend bei Familie Brenner. Eine jener Familien, bei denen alles stimmt. Scheinbar. Doch ein unerwartetes Klingeln an der Tür bringt das sorgfältig konstruierte Familienbild ins Wanken. Fragen stehen im Raum, die niemand beantworten möchte. Geheimnisse drängen ans Licht.
Die Menschen sollen den Keller verlassen und sagen. Boah, Wahnsinn! – Wenn ein Stück noch Tage später Gespräche auslöst, dann haben wir unser Ziel erreicht.
Peter Marktl, Autor von „Mut zur Wahrheit“ und langjähriger Obmann der KulturMarktLücke
„Mut zur Wahrheit“ im Pflegerhauskeller der Burg Hochosterwitz: Uraufführung: Fr, 17. Juli (20 Uhr). Sieben weitere Vorstellungen. Erfahrungsgemäß muss man beim Kartenkauf sehr schnell sein (Ö-Ticket: https://www.oeticket.com/event/mut-zur-wahrheit-pflegerhauskeller-am-fusse-der-burg-hochosterwitz-21706862/).
Das verpfuschte Leben des Mesners Firlinger
Zu sehen ist im Pflegerhauskeller als Gastspiel auch die tragische Komödie über einen Mann, der all seine Entscheidungen erst hinterfragt, wenn es zu spät ist: „Firlinger“, gespielt von Alexander Schwab – 13., 14., 20., 21., 27. und 28. August (20 Uhr); Karten bei Ö-Ticket: https://www.oeticket.com/eventseries/firlinger-4190573/
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