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ServusTV-Experten:

„Das ist der größte Skandal in der WM-Geschichte!“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
07.07.2026 01:57
Folarin Balogun stand gegen Belgien in der Startelf.
Folarin Balogun stand gegen Belgien in der Startelf.(Bild: AFP/JAMIE SQUIRE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Das ist der größte Skandal in der WM-Geschichte!“ Auch die ServusTV-Experten Jan Aage Fjörtoft und Steffen Freund sind sich im Fall Balogun einig.

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„Infantino und Trump haben sich über alle Gremien hinweggesetzt“, schimpft Freund. „Wir sind uns alle einig, das ist unglaublich. Politik greift in den Fußball ein, das muss gestoppt werden, so geht es nicht weiter.“

Jan Aage Fjörtoft (li.) und Steffen Freund
Jan Aage Fjörtoft (li.) und Steffen Freund(Bild: Philipp Carl Riedl / ServusTV)

Der Aufschrei wegen der Einflussnahme von US-Präsident Donald Trump auf die Spielberechtigung von Folarin Balogun im WM-Achtelfinale gegen Belgien ist weiterhin riesengroß. Trotz seiner Roten Karte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina stand der Topstürmer gegen die „Roten Teufel“ in der Startelf.

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„Spielen eine super WM, aber …“
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