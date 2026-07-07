„Das ist der größte Skandal in der WM-Geschichte!“

Der Aufschrei wegen der Einflussnahme von US-Präsident Donald Trump auf die Spielberechtigung von Folarin Balogun im WM-Achtelfinale gegen Belgien ist weiterhin riesengroß. Trotz seiner Roten Karte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina stand der Topstürmer gegen die „Roten Teufel“ in der Startelf.