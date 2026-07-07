Norweger im WM-Fieber: Flug binnen Sekunden voll

„Das Interesse für den WM-Flug nach Miami war riesig, er war innerhalb von Sekunden ausgebucht“, sagte Airlinechef Eiving Roald dem norwegischen Medium „Dagbladet“. Und er fügte hinzu: „Wir hätten problemlos drei oder vier Flugzeuge mit norwegischen Fans füllen können.“ Nun prüft das Unternehmen, ob es einen weiteren Direktflug auf die Beine stellen kann.