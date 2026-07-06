21-Jährige wollte ihm Staatsbürgerschaft besorgen

Staatsangehörigkeit: Österreich – einen österreichischen Pass, eine österreichische Staatsbürgerschaft wollte ein Afghane legal bekommen, doch seine angebliche Freundin zockte ihn ab.
Montagvormittag erstattete ein 25-jähriger Afghane Anzeige: Mehr als 1000 Euro hatte er als Bearbeitungskosten für die Ausstellung eines österreichischen Staatsbürgerschaftsnachweises überwiesen. An das Land Kärnten, wie er glaubte. Doch die Unterlagen wurden nie gesendet.
Dabei hatte er das Geld auf das Konto seiner Freundin, einer 21-jährigen Slowenin, überwiesen, die sich als Bedienstete des Landes Kärnten ausgegeben hatte – mit gefälschter E-Mail-Adresse. Sie hatte dem Afghanen mehrere amtlich wirkende Mails in der Sache übermittelt.
Die Frau wurde bereits einvernommen und gab an, der 25-Jährige sei sehr niedergeschlagen gewesen, weil er die Staatsbürgerschaft nicht hatte. Daher wollte sie ihm lediglich vorspielen, dass die Verleihung bevorstehen würde.
Juristisch geht es um den Verdacht des Betruges und der Amtsanmaßung.
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