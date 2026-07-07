Immer mehr Frauen kämpfen mit Unfruchtbarkeit

Forschende werteten Daten aus 204 Ländern aus

Für die Studie hatte das Forscher-Team über eine Suche in Fachliteratur und Datenbanken Angaben aus 204 Ländern und Regionen von 1990 bis 2023 ausgewertet. Wie präzise die präsentierten Werte tatsächlich seien, lasse sich nur schwer beurteilen, weil Methodik und insbesondere die Hochrechnung nicht ausreichend beschrieben seien, gab die Wiener Expertin Beaujouan zu bedenken. Zweifel habe sie unter anderem an den Daten aus Österreich, die „viel zu hoch“ wirkten.