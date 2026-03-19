Speicherchip-Krise könnte sich noch ausweiten

Samsung will lange Lieferverträge

Der Konzern will darüber hinaus die Angebotsengpässe dazu nutzen, Kunden zum Abschluss mehrjähriger Lieferverträge zu bewegen. Damit wolle er sich gegen eine mögliche Abkühlung der Investitionen in KI-Infrastruktur absichern, sagte Co-Chef Jun Young-hyun. „Es ist von entscheidender Bedeutung, mittel- bis langfristige geschäftliche Unsicherheiten zu minimieren und ein gesundes Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage aufrechtzuerhalten.“ Derzeit haben Lieferverträge meist eine Laufzeit von wenigen Monaten bis zu einem Jahr. Samsung-Aktien stiegen am Mittwoch um 7,5 Prozent.