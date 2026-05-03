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Bugrad verloren

Hamburger Flughafen nach Bruchlandung gesperrt!

Ausland
03.05.2026 18:00
Der Hamburger Flughafen (Symbolbild) ist derzeit für sämtliche Starts und Landungen gesperrt.
Der Hamburger Flughafen (Symbolbild) ist derzeit für sämtliche Starts und Landungen gesperrt.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Hamburger Flughafen hat am Sonntagnachmittag ein Kleinflugzeug eine Bruchlandung hingelegt. Der Betrieb am Airport ruht aktuell. Maschinen werden umgeleitet.

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Die betroffene Maschine sei „beschädigt worden und wird zurzeit geborgen“, teilte ein Sprecher des Flughafens Hamburg mit.

Die Flughafenfeuerwehr sei im Einsatz und kümmere sich um die beiden Insassen und ihre beiden Hunde. Es gebe keine Verletzten.

Die Bruchlandung im Video:

Laut „Bild“-Zeitung handelte es sich um eine Socata TBM-700C, die aus Cannes kam und beim Aufsetzen das Bugrad verlor. Zu den Hintergründen der Bruchlandung gibt es noch keine näheren Informationen. Während der Bergung sind laut Sprecher „keine Starts und Landungen möglich“.

Seit etwa 15.45 Uhr müssen ankommende Maschinen Ausweichflughäfen finden – darunter Hannover, Bremen und Leipzig. Vereinzelt fallen auch Flüge aus oder kehren wieder zum Ausgangspunkt zurück. Das Ende der Flughafensperrung in Hamburg ist zurzeit noch nicht absehbar.

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