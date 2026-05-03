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WHO schlägt Alarm

Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: 3 Tote

Ausland
03.05.2026 21:09
Diese Aufnahme zeigt eine Gesamtansicht des Kreuzfahrtschiffs MV Hondius, das von Ushuaia in ...
Diese Aufnahme zeigt eine Gesamtansicht des Kreuzfahrtschiffs MV Hondius, das von Ushuaia in Argentinien nach Kap Verde unterwegs war.(Bild: AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantischen Ozean ist es zu einem tödlichen Ausbruch akuter Atemwegserkrankungen gekommen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Sonntag starben mindestens drei Menschen. Einer davon wurde positiv auf das Hantavirus getestet.

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Insgesamt seien laut WHO nach derzeitigem Kenntnisstand sechs Menschen erkrankt. Einer der drei Verstorbenen wurde positiv auf das Hantavirus getestet, bei fünf anderen handele es sich um Verdachtsfälle.

Der Krankheitsausbruch ereignete sich an Bord der MV Hondius, die von Ushuaia in Argentinien nach Kap Verde unterwegs war. 

Passagier (79) verstarb an Bord
Wie ein Sprecher des südafrikanischen Gesundheitsministeriums mitteilte, zeigte zunächst ein 70-jähriger Passagier Symptome und verstarb an Bord. Seine Leiche befinde sich derzeit auf der britischen Insel St. Helena im Südatlantik. Seine 69-jährige Ehefrau erkrankte demnach ebenfalls, wurde nach Südafrika evakuiert und starb in einem Krankenhaus in Johannesburg. 

Diese Luftaufnahme zeigt eine Gesamtansicht des Kreuzfahrtschiffs MV Hondius, das aktuell vor ...
Diese Luftaufnahme zeigt eine Gesamtansicht des Kreuzfahrtschiffs MV Hondius, das aktuell vor dem Hafen von Praia, der Hauptstadt von Kap Verde, vor Anker liegt.(Bild: AFP)

Die südafrikanischen Behörden hatten zudem von einem dritten Erkrankten berichtet: einem 69-jährigen Briten, der nach Johannesburg ausgeflogen und positiv auf ein Hantavirus getestet worden sei. Der Mann werde auf der Intensivstation behandelt, hieß es zunächst.

Hantavirus

  • Hantaviren werden laut US-Gesundheitsbehörde CDC in erster Linie durch den Kontakt mit dem Urin, Kot oder Speichel infizierter Nagetiere übertragen und können zu schweren Krankheitsverläufen führen. Die Übertragung von Mensch zu Mensch ist äußerst selten.
  • Die Gattung Hantavirus umfasst weltweit mehrere Dutzend Virusarten. Einige Arten kommen in Europa vor, wo sie sich in neuen Gebieten ausbreiten und in bereits bestehenden Endemiegebieten zunehmen. 

WHO: Untersuchungen laufen
Wenig später sprach die WHO dann von drei Todesfällen und einem Patienten auf der Intensivstation. Zu den „Fällen schwerer akuter Atemwegserkrankungen auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik“ liefen Untersuchungen und eine koordinierte internationale Reaktion, erklärte die UN-Organisation.

Die MV Hondius wird von der niederländischen Firma Oceanwide Expeditions betrieben. Das Schiff kann rund 170 Passagiere aufnehmen und hat etwa 70 Besatzungsmitglieder. Mehreren Schifffahrtstracking-Portalen zufolge befand es sich am Sonntag vor dem Hafen von Praia, der Hauptstadt von Kap Verde.

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