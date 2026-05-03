Ein Bankerldrücker war Salzburgs Stärkster

Der FC Red Bull Salzburg musste sich in der Fußball-Bundesliga gegen Meister Sturm Graz mit einem 1:1 begnügen. Der Gegentreffer fiel kurz vor Schluss. Zwar waren die Bullen bitter enttäuscht, ein zuletzt meist auf der Bank sitzender Akteur wusste allerdings zu überzeugen. Die „Krone“-Noten zum Spiel.
Schlager 3
Hielt stark gegen Malone, hatte sonst wenig zu tun.
Lainer 2
Defensiv bis zur 93. Minute stark. Dann drehte er sich von Torschütze Kayombo weg.
Schuster 3
65 Ballkontakte (zweitmeiste), dazu zwei Torschussvorlagen. Dafür aber auch mit Unsicherheiten in der Rückwärtsbewegung.
Drexler 3
Ähnlich wie Schuster nicht immer sattelfest, aber mit einer soliden Vorstellung.
Krätzig 3
Offensiv auffälliger als Lainer, defensiv mit einer passablen Leistung.
Kitano 4
Der Wirbelwind mischte die Grazer Defensive auf. Fünf Torschüsse – Höchstwert! Aber: Sein Abschluss ist mehr als ausbaufähig!
Diabate 5
Zuletzt nur Bankerldrücker, rutschte er ob der Bidstrup-Verletzung in die Startelf. Überzeugte auf ganzer Linie, war bester Salzburger!
Kjaergaard 4
Stark als Ballverteiler, aber auch als -eroberer.
Vertessen 4
Der Belgier erzielte das 1:0 und hatte bei einem Aluminiumtreffer Pech.
Onisiwo 3
Bärenstarke erste Hälfte, machte viele Bälle fest. Nach der Pause war nicht mehr viel zu sehen.
Alajbegovic 2
Auf dem Papier stehen zwar drei Torschüsse, war aber kaum ein Faktor.
Baidoo 3
Fiel weder auf noch ab.
Konate, Yeo, Terzic 0
Trainer Beichler 3
Die Anfangsphase ging an seine Elf. Hinten raus fing man sich einmal mehr ein spätes Gegentor – es könnte titelentscheidend sein.
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