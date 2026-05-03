Ein Bankerldrücker war Salzburgs Stärkster

Der FC Red Bull Salzburg musste sich in der Fußball-Bundesliga gegen Meister Sturm Graz mit einem 1:1 begnügen. Der Gegentreffer fiel kurz vor Schluss. Zwar waren die Bullen bitter enttäuscht, ein zuletzt meist auf der Bank sitzender Akteur wusste allerdings zu überzeugen. Die „Krone“-Noten zum Spiel.