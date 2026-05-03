Comeback-Truppe schreibt im 21. Spiel erstmals an!

Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – durfte Poggersdorf jubeln! Seit dieser Saison startet man wieder eigenständig durch, nun konnte man in der 2. Klasse C erstmals in Brückl punkten – 2:2. Beim Gastgeber bahnt sich indes ein Umbruch an.
Nach sechs Jahren in einer Spielgemeinschaft mit Magdalensberg startete Poggersdorf im Sommer wieder in der 2. Klasse C eigenständig durch. „Viele Junge wären weggegangen, deswegen wollten wir was Eigenes machen. Der Großteil der Spieler ist 16, 17 Jahre alt“, erzählt Obmann Martin Rupitsch.
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