Stark! Straka verpasst Podest nur um einen Schlag

Österreichs Golf-Ass Sepp Straka hat beim PGA-Signature-Turnier in Miami seine Aufholjagd am Schlusstag fortgesetzt und das Podest als Vierter nur um einen Schlag verpasst.
Mit einer 66 von sechs unter Par spielte er die beste seiner vier Runden, gesamt schloss er das 20-Mio.-Dollar-Event mit elf unter Par ab. Cameron Young verteidigte seine Führung souverän, er gewann mit 19 unter Par vor seinen US-Landsleuten Scottie Scheffler (13 unter) und Ben Griffin (12).
Straka gelangen am Sonntag bei einem Bogey gleich sieben Birdies, fünf davon auf den letzten sieben Löchern. Zur Turnier-Halbzeit war er lediglich 34. gewesen. Für Young wiederum ist es das Double in Florida, nachdem er das Players Championship im März gewonnen hatte.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.