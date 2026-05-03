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PGA-Turnier in Miami

Stark! Straka verpasst Podest nur um einen Schlag

Sport-Mix
03.05.2026 23:07
Sepp Straka
Sepp Straka(Bild: AFP/CARMEN MANDATO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Golf-Ass Sepp Straka hat beim PGA-Signature-Turnier in Miami seine Aufholjagd am Schlusstag fortgesetzt und das Podest als Vierter nur um einen Schlag verpasst. 

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Mit einer 66 von sechs unter Par spielte er die beste seiner vier Runden, gesamt schloss er das 20-Mio.-Dollar-Event mit elf unter Par ab. Cameron Young verteidigte seine Führung souverän, er gewann mit 19 unter Par vor seinen US-Landsleuten Scottie Scheffler (13 unter) und Ben Griffin (12).

Straka gelangen am Sonntag bei einem Bogey gleich sieben Birdies, fünf davon auf den letzten sieben Löchern. Zur Turnier-Halbzeit war er lediglich 34. gewesen. Für Young wiederum ist es das Double in Florida, nachdem er das Players Championship im März gewonnen hatte.

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