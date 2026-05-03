Straße von Hormuz: Trump will Schiffe „befreien“

Schiffe und Besatzungen sollen aus der Meerenge herausgeholt werden

„Zum Wohle des Iran, des Nahen Ostens und der Vereinigten Staaten haben wir diesen Ländern mitgeteilt, dass wir ihre Schiffe sicher aus diesen gesperrten Wasserstraßen geleiten werden, damit sie frei und ungehindert ihren Geschäften nachgehen können. Ich habe meine Vertreter angewiesen, ihnen (den Ländern) mitzuteilen, dass wir uns nach besten Kräften bemühen werden, ihre Schiffe und Besatzungen sicher aus der Meerenge herauszuholen.“ Dieser Prozess „Project Freedom“ werde Montagfrüh nahöstlicher Zeit beginnen.