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Kuriose Szene in Miami

Formel 1: Kameramann von „Sexiest Fan“ abgelenkt

Formel 1
03.05.2026 22:59
Ivana Knoll (li.) sorgte mit ihrem Walk für Ablenkung beim Kameramann und einem ...
Ivana Knoll (li.) sorgte mit ihrem Walk für Ablenkung beim Kameramann und einem McLaren-Mitarbeiter.(Bild: Krone KREATIV/x.com)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kurioser TV-Moment in Miami! Mitten in der Formel-1-Analyse ließ sich der Kameramann offenbar von einer graziös vorbeilaufenden Influencerin ablenken.

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Beim Formel-1-Wochenende in Miami kam es bei „Sky“ zu einer ungewöhnlichen Szene. Am Samstag analysierten Ex-Weltmeister Jenson Button und Sky-Expertin Naomi Schiff das Sprintrennen. So weit, so gut. Doch dann lief plötzlich die Influencerin und das Model Ivana Knoll vorbei und stahl ihnen kurz die Show. Prompt schwenkte die Kamera auf die ehemalige „Miss Kroatien“, die seit der Fußball-WM 2022 als „Superfan“ bekannt ist.

Als ob das nicht genug wäre, schwenkte die Kamera auch noch zu einem McLaren-Mitarbeiter, der Knoll nachglotzte und ebenfalls erstaunt über ihre Erscheinung war.

Hier die Szene im Video:

„Der Kameramann wusste, was er tat“
Der kurze Schwenk verbreitete sich rasch auf Social Media. Auch Ivana Knoll selbst griff den Moment auf. Sie postete die Szene in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: „Der Kameramann wusste, was er tat.“

Knoll ist regelmäßig bei großen Sportevents vor Ort, wo sie mit ihren Auftritten Aufmerksamkeit auf sich zieht – auch abseits des eigentlichen Sports. In britischen Medien wird sie als „Sexiest WM-Fan” bezeichnet. Auf Instagram hat sie mittlerweile stolze 2,9 Millionen Follower.

Sportlich dominiert Antonelli
Während der TV-Moment für Unterhaltung sorgte, ging es auch sportlich zur Sache: WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli gewann das Rennen in Miami und feierte seinen dritten Sieg in Folge.

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Der Italiener verwies Lando Norris auf Platz zwei und baute damit seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter aus.

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