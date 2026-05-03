Formel 1: Kameramann von „Sexiest Fan“ abgelenkt

Beim Formel-1-Wochenende in Miami kam es bei „Sky“ zu einer ungewöhnlichen Szene. Am Samstag analysierten Ex-Weltmeister Jenson Button und Sky-Expertin Naomi Schiff das Sprintrennen. So weit, so gut. Doch dann lief plötzlich die Influencerin und das Model Ivana Knoll vorbei und stahl ihnen kurz die Show. Prompt schwenkte die Kamera auf die ehemalige „Miss Kroatien“, die seit der Fußball-WM 2022 als „Superfan“ bekannt ist.