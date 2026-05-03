Umstürzender Baum klemmte Holzfäller (54) ein

Von einem gefällten Baum getroffen wurde am Samstag ein Forstarbeiter (54) in einem Waldstück in Hippach. Er konnte noch einen Bekannten alarmieren, als die Helfer an Ort und Stelle eintrafen, bemerkten sie die schweren Verletzungen des Opfers.
Der 54-jährige Österreicher führte am Samstag alleine Forstarbeiten in einem Wald am Hochschwendberg durch. Gegen 11.15 Uhr stürzte eine gefällte Fichte in eine nicht vorhersehbare Richtung um und klemmte den Mann zwischen zwei Bäumen ein.
Helfer bemerkten schwere Verletzungen
Der 54-Jährige verständigte einen Bekannten via Telefon, der sich mit einem weiteren Mann zur Unfallstelle begab, um dem Verunglückten zu helfen. Als sie den Baum umschnitten, um den Eingeklemmten zu befreien, bemerkten sie seine schweren Beinverletzungen und verständigten den Notruf.
In weiterer Folge wurde der 54-Jährige vom Notarzt des Notarzthubschrauber Heli 4 vor Ort erstversorgt und anschließend zur weiteren Versorgung in die Klinik Innsbruck geflogen.
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