Umstürzender Baum klemmte Holzfäller (54) ein

Helfer bemerkten schwere Verletzungen

Der 54-Jährige verständigte einen Bekannten via Telefon, der sich mit einem weiteren Mann zur Unfallstelle begab, um dem Verunglückten zu helfen. Als sie den Baum umschnitten, um den Eingeklemmten zu befreien, bemerkten sie seine schweren Beinverletzungen und verständigten den Notruf.