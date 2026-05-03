Serie A: Inter Mailand fixiert 21. Meistertitel

Mittelstürmer Thuram verwertete in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ein ideales Zuspiel im Strafraum platziert zum viel umjubelten 1:0. Der Franzose traf auch im fünften Spiel in Folge. Der zuletzt mit einer Wadenblessur angeschlagene Kapitän und Serie-A-Toptorschütze Lautaro Martinez wurde Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt. Wenig später legte der Argentinier den zweiten Treffer von Mkhitaryan (80.) auf. Nach Schlusspfiff führte Martinez die ausgelassenen Feierlichkeiten am Rasen des Meazza-Stadions an.