„Investor“ bringt Opfer um eine Viertelmillion

Zugangsdaten geändert

Doch im Hintergrund spielte sich was ganz anderes ab: Denn der Betrüger verschaffte sich Zugang zum Börserl des Deutschen, änderte die Zugangsdaten und kassierte das gesamte Investment des Opfers – satte 240.000 Euro in Krypto-Währung! Und nicht nur das: Laut den Ermittlern steht der Niederösterreicher unter Verdacht, dieselbe Masche gleich mehrmals probiert zu haben. Insgesamt 1,3 Millionen Euro soll er versucht haben, zu ergaunern.