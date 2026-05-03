Junger Badegast reanimiert – Suche nach weiterem

Suche in der Luft und zu Wasser

Die Suche nach dem zweiten Badegast lief am späten Sonntagabend noch auf Hochtouren. Die Wasserrettung suchte den Wehrbereich unter Wasser ab, auch eine Drohne war im Einsatz, auch der Polizeihubschrauber wurde angefordert. Zudem stand der Notarzthubschrauber bereit.