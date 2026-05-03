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Drama in der Traisen

Junger Badegast reanimiert – Suche nach weiterem

Niederösterreich
03.05.2026 21:45
Ein Großaufgebot war Sonntagabend an der Traisen im Einsatz.
Ein Großaufgebot war Sonntagabend an der Traisen im Einsatz.(Bild: FF St. Pölten)
Porträt von Petra Weichhart
Porträt von Thomas Werth
Von Petra Weichhart und Thomas Werth

Großeinsatz am Sonntagabend nach einem Badeunfall an der Traisen in St. Pölten: Ein junger Mann musste reanimiert werden, nach einer weiteren Person wurde fieberhaft gesucht.

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Ein Zeuge hatte am Sonntag kurz nach 20 Uhr Alarm geschlagen: Er hatte angeblich zwei Kinder im Bereich der Landesregierung in die Traisen springen gesehen, aufgetaucht war aber niemand. Es folgte ein Großeinsatz. Feuerwehr, Polizei, Wasserrettung und Rotes Kreuz fuhren zur Unglücksstelle.

„Eine Person wurde auf dem Wasser treibend gefunden, ans Ufer gebracht und reanimiert“, erzählt Einsatzleiter Christoph Riegler von der Feuerwehr St. Pölten-Stadt. Die Wiederbelebung des Verunglückten wurde auch im Notarztwagen Richtung Krankenhaus fortgeführt. Es soll sich dabei um einen jungen Erwachsenen handeln.

Suche in der Luft und zu Wasser
Die Suche nach dem zweiten Badegast lief am späten Sonntagabend noch auf Hochtouren. Die Wasserrettung suchte den Wehrbereich unter Wasser ab, auch eine Drohne war im Einsatz, auch der Polizeihubschrauber wurde angefordert. Zudem stand der Notarzthubschrauber bereit.

Ob es die zweite Person überhaupt gegeben hat, konnte am Sonntagabend nicht hunderprozentig bestätigt werden. Es wurde aber mit allen Mitteln nach ihr gesucht.

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