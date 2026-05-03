„So hast du fast keinen Anspruch auf den Titel“

…über den Anspruch auf den Meistertitel: „Ja, jetzt fühlt es sich für mich überhaupt nicht danach an, von irgendeinem Titel zu sprechen. Dafür ist die Enttäuschung jetzt einfach viel zu groß. Jetzt müssen wir erst mal schauen, was der LASK morgen macht. Das gehört zur Wahrheit dazu: Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Wenn der LASK morgen gewinnt, dann sind sie zwar noch nicht durch, aber wie gesagt, wir haben es nicht mehr selbst in der Hand. Wenn sie unentschieden spielen, sind wir wieder dabei. Mich nervt es einfach, dass wir zu viel nach links und rechts schauen müssen, statt heute unsere drei Punkte mitzunehmen.“