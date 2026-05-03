Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beichler ärgert sich:

„So hast du fast keinen Anspruch auf den Titel“

Bundesliga
03.05.2026 21:08
Salzburg-Coach Daniel Beichler
Salzburg-Coach Daniel Beichler(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„So hast du am Ende aber fast keinen Anspruch auf den Titel, wenn du die Spiele immer wieder auf diese Weise hergibst.“ Salzburg-Coach Daniel Beichler war nach dem 1:1 gegen Sturm verärgert. Hier die Stimmen zum Spiel (via Sky) ...

0 Kommentare

Daniel Beichler (Trainer FC Red Bull Salzburg): „Am Ende passt es einfach auch dazu. Das ist ein Spielfilm, der gefühlt jetzt schon mindestens fünfmal in dieser Saison vorgekommen ist. Du kassierst in der Nachspielzeit das Tor, schießt dann selbst noch mal eins, und dann ist es wieder Abseits. Es wird schon die richtige Entscheidung gewesen sein, aber es passt halt dazu, dass wir genau diese Zentimeter dann wieder drinstehen. Wenn man allein diese Punkte hernimmt, die wir in der Nachspielzeit oder in den letzten drei, vier Minuten hergegeben haben, dann wäre man ja fast schon durch. So hast du am Ende aber fast keinen Anspruch auf den Titel, wenn du die Spiele immer wieder auf diese Weise hergibst.“

…über den Anspruch auf den Meistertitel: „Ja, jetzt fühlt es sich für mich überhaupt nicht danach an, von irgendeinem Titel zu sprechen. Dafür ist die Enttäuschung jetzt einfach viel zu groß. Jetzt müssen wir erst mal schauen, was der LASK morgen macht. Das gehört zur Wahrheit dazu: Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Wenn der LASK morgen gewinnt, dann sind sie zwar noch nicht durch, aber wie gesagt, wir haben es nicht mehr selbst in der Hand. Wenn sie unentschieden spielen, sind wir wieder dabei. Mich nervt es einfach, dass wir zu viel nach links und rechts schauen müssen, statt heute unsere drei Punkte mitzunehmen.“

Lesen Sie auch:
Salzburg und Sturm trennen sich 1:1.
Packender Titelkampf
Ausgleich in Minute 93: Salzburg verspielt Sieg!
03.05.2026

Yorbe Vertessen (Salzburg-Spieler): „Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel geliefert, aber es fühlt sich wie eine Niederlage an. Die Mannschaftsleistung war eigentlich sehr gut, aber das Gegentor können wir natürlich besser verteidigen. Das ist so unglücklich. Es ist heute wirklich wie eine Niederlage, so fühlt es sich an. Wir hätten die drei Punkte mitnehmen müssen.“

…über die Meisterchancen von Salzburg: „Natürlich kämpfen wir darum. Aber wie ich schon sagte: Es fühlt sich heute wie eine Niederlage an. Aber zwei Runden haben wir noch. Wir müssen unsere beste Leistung zeigen und hoffentlich geht sich das noch aus.“

Stefan Lainer (Salzburg-Spieler): „Also heute ist der Spielverlauf sinnbildlich für die Saison. Es ist für den Kopf extrem anstrengend. Wir müssen uns immer wieder aufrappeln, auch jetzt wieder nach dem Spiel im Endeffekt. Das 1:1 ist ganz unnötig und bitter. Dann machen wir noch das Tor und dann dauert es sechs Minuten, bis wir endlich erfahren, dass der Treffer nicht zählt. Also sinnbildlich für die Saison: extrem bitter.“

Stefan Lainer (li.)
Stefan Lainer (li.)(Bild: GEPA)

…über die Gründe für die vielen späten Gegentore: „Ja, ich glaube, das passiert anderen Mannschaften auch. Im Endeffekt hätten wir viele Kontersituationen besser ausspielen können, sodass wir das Spiel vorzeitig entscheiden. Das wäre heute wichtig gewesen, dann gewinnst du das vielleicht 2:0. Bei einem 1:0 bleibt Sturm natürlich immer dran, sie haben einfach die Qualität. Auch durch ihre Einwechselspieler haben sie noch mal Qualität dazubekommen. Das hat dann für das eine Tor gereicht - und uns hat das eine Tor eben heute nicht gereicht. Wir hätten das zweite machen müssen und hätten die Chancen dazu auch gehabt.“

…über die Salzburger Meisterchancen: „Ja, es ist mir im Moment zwar nicht wurscht, aber wir müssen uns jetzt erst einmal wieder aufrappeln, nach diesem Nackenschlag. Wir haben natürlich nächste Woche schon wieder ein Spitzenspiel, aber nichtsdestotrotz liegt es natürlich nicht mehr in unserer Hand. Und deswegen müssen wir das Spiel jetzt einfach abhaken und die Lehren daraus ziehen. Aber im Endeffekt tut es heute schon weh.“

Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Die Anfangsphase haben wir verschlafen, da haben wir Angsthasenfußball gespielt. Sie haben das ausgenützt. Dann haben wir uns gut ins Spiel gearbeitet, in der Pause habe ich deutliche Worte gefunden. Die Jungs haben eine gute Reaktion gezeigt, das Zepter klar in die Hand genommen. Der Lucky Punch am Ende fühlt sich sehr gut an, es fühlt sich mehr als Sieg als ein Remis an. Man darf auch nicht vergessen, dass wir sehr stark ersatzgeschwächt waren. Wir sind mit dem Ziel hergekommen, uns wieder an die Tabellenspitze zu kämpfen, das haben wir geschafft. Ich habe leider keine Glaskugel. Wir werden am Montagabend sehen, wie wertvoll der Punkt war.“

Fabio Ingolitsch
Fabio Ingolitsch(Bild: APA/KRUGFOTO)

Jon Gorenc Stankovic (Sturm-Spieler): „Die Schlussphase war verrückt, aber ich glaube, wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht - vor allem in der zweiten Halbzeit. Wir haben das Spiel kontrolliert und Chancen gehabt, aber leider das Tor erst zu spät gemacht, um in Salzburg mehr mitzunehmen. Die Räume waren da, aber wir haben sie nicht gut genutzt. Ich glaube, wir hatten mit Gizo eine richtig gute Chance; wenn wir da das Tor treffen, steht es 1:1. Ich glaube, Salzburg hatte auch nicht richtig viele Großchancen. Ein Fehler von uns in der ersten Halbzeit hat zum Gegentor geführt. Es ist jetzt so, wir müssen diesen Punkt mitnehmen. Es wird noch knapp.“

Jon Gorenc Stankovic (li.)
Jon Gorenc Stankovic (li.)(Bild: GEPA)

…über das Tor von Axel Kayombo: „Mich freut es persönlich für den Jungen, weil er hart gearbeitet hat. Es ist eben so, dass nur elf Spieler von Anfang an spielen können, aber wir brauchen die ganze Mannschaft – die achtzehn im Kader und auch die, die zu Hause sind. Alle müssen bereit sein, weil wir ein paar Verletzte haben. Es ist nicht einfach, und wir brauchen den gesamten Kader.“

…auf die Frage, ob man nur mit Unentschieden Meister werden kann: „Ich glaube, es ist schwer, unmöglich sogar. Aber ja, so wie dieses Spiel heute verlaufen ist, müssen wir diesen Punkt mitnehmen, weil wir am Ende noch dieses „Lucky Goal“ gemacht haben. Ich glaube, am Ende war es dann auch verdient.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
03.05.2026 21:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
206.338 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
89.686 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Österreich
Pensions-Beben: Ermittler keine Hackler mehr
84.880 mal gelesen
Im Streifendienst fünf Jahre früher in Pension gehen als kriminalpolizeiliche Ermittlerkollegen ...
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1266 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1132 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Österreich
Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer
738 mal kommentiert
Rein ins kühle Nass! Für mehr als die Hälfte der Österreicher gehört ein Pool zum persönlichen ...
Mehr Bundesliga
Beichler ärgert sich:
„So hast du fast keinen Anspruch auf den Titel“
Packender Titelkampf
Ausgleich in Minute 93: Salzburg verspielt Sieg!
Goldtor von Boateng
Knapper Heimsieg! Austria sichert Platz fünf ab
Fußball-Bundesliga
Beichler überrascht mit Startelf gegen Sturm Graz
Krone Plus Logo
Sturm-Coach im Fokus
Spezielle Heimkehr: Da rücken sogar die Eltern aus

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf