„Warum lassen wir digital unsere Türen offen?“

Wie sicher sind unsere Daten? Und wie sorgfältig gehen wir mit ihnen um? Drei Grazer Jungforscher geben Einblick in eine digitale Welt, in der wir längst alle leben, über die wir aber viel zu wenig wissen.
Schon einmal etwas von „Multi-Party-Computation“ oder „Zero-Knowledge-Proof“ gehört? Für Verena Schröppel (26), Edona Fasllija (35) und Lukas Maar (31) gehören diese Begriffe zum Alltag. Sie arbeiten an der Technischen Uni Graz und wollen, simpel gesagt, den Schutz der Privatsphäre in der digitalen Welt verbessern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.