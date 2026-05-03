Barcelona im Finale der Frauen-Champions-League

Zwei Lattenschüsse für Bayern

In der zweiten Hälfte brachte der spanische Bayern-Coach Jose Barcala zwar zwei neue Spielerinnen, aber Dunst und Naschenweng kamen zu keinem Einsatz. Ewa Pajor sorgte dann in der 55. Minute per Kopf mit ihrem neunten Champions-League-Saisontor für das 3:1. Nur drei Minuten später traf Putellas abseitsverdächtig zum zweiten Mal, das Tor wurde nach VAR-Check anerkannt. Die Gäste verkürzten in der 71. Minute nach einem Fehlpass der eingewechselten Weltfußballerin Aitana Bonmati durch Pernille Harder auf 2:4 und plötzlich stand das Spiel noch einmal an der Kippe.