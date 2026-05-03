Streit um „Timmy“-Freilassung: Tierärztin sauer

Peilsender sendet keine GPS-Daten, aber Vitalwerte

Laut „Bild“ -Zeitung sendet der Peilsender aktuell zwar keine GPS-Daten, wohl aber Vitalwerte – und diesen zufolge lebt „Timmy“. Bei der Freilassung des Wals sei der Sender beschädigt worden, bestätigt Walter-Mommert. Deswegen sende er keinen Standort. Wo der Wal sich befindet, ist deshalb unbekannt. Um das Problem zu lösen, habe das Team bereits Techniker engagiert. Immer wenn das Säugetier zum Atmen an die Oberfläche komme, sende der Tracker die Vitalwerte an die Initiative. Laut diesen sei „alles im grünen Bereich“. Wenn das die nächsten 14 Tage „so weitergeht, sind wir glücklich“, so die 62-Jährige.