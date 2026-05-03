Sturm-Joker als Retter! „Er arbeitet sehr hart“

Kiteishvili kommt – und jubelt 20 Minuten später

Im zweiten Durchgang fand Sturm besser rein, hatte mehr Punch nach vorne, es ging hin und her. Die Hausherren verabsäumten es den Sack zuzumachen. Was sich rächen sollte. Denn als alle schon mit der ersten Niederlage im Meister-Play-off rechneten, schlug der Meister doch noch zu: Der nach 73 Minuten eingewechselte Kiteishvili bediente den kurz davor ins Spiel gekommenen Kayombo und der machte tatsächlich noch den Last-Minute-Ausgleich nach 93 Minuten. Sein erstes Bundesligator überhaupt. Verrückt, verrückter, österreichischer Titelkampf eben!