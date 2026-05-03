Spanien-Fünftligist spielte mit 70-jährigem Goalie

Ehre für lange Karriere

Mateos stand eine knappe halbe Stunde im Tor. Er konnte das 0:1 der Gäste per Kopfball nach einer Ecke nicht verhindern, begeisterte die Heimfans aber mit einer guten Parade. Mit dem Einsatz wurde der frühere Bergmann für seine lange Karriere geehrt. „Mateos verkörpert genau das, wofür wir beim CD Colunga stehen: Leidenschaft, Beständigkeit, Respekt vor dem Fußball und eine Art, den Sport zu leben, die über das Alter hinausgeht. Das Alter ist zweitrangig“, schrieb der Klub der Region Asturien auf Instagram.