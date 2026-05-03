Spanien-Fünftligist spielte mit 70-jährigem Goalie

Ein 70 Jahre alter Torhüter hat in Spanien ein kleines Stück Fußball-Geschichte geschrieben. Ángel Mateos wurde beim CD Colunga im Heimspiel gegen CD Praviano (0:2) unter großem Applaus von Anfang an eingesetzt und avancierte damit nach Medienberichten zum wohl ältesten aktiven Spieler der Tercera Federación, der fünften Spielklasse des Landes. Die Fachzeitung „Marca“ sprach von einem „historischen“ Ereignis.
„Ich bin so nervös wie bei meinem Debüt“, hatte Mateos wenige Tage vor dem Match in Interviews eingeräumt. Die Ankündigung des ungewöhnlichen Einsatzes sorgte in ganz Spanien und über die Grenzen des Landes hinaus für Aufsehen. Es gab viele Medienberichte und unzählige Kommentare im Netz.
Ehre für lange Karriere
Mateos stand eine knappe halbe Stunde im Tor. Er konnte das 0:1 der Gäste per Kopfball nach einer Ecke nicht verhindern, begeisterte die Heimfans aber mit einer guten Parade. Mit dem Einsatz wurde der frühere Bergmann für seine lange Karriere geehrt. „Mateos verkörpert genau das, wofür wir beim CD Colunga stehen: Leidenschaft, Beständigkeit, Respekt vor dem Fußball und eine Art, den Sport zu leben, die über das Alter hinausgeht. Das Alter ist zweitrangig“, schrieb der Klub der Region Asturien auf Instagram.
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