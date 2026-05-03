Spritpreise in den USA: Wann wird Trump nervös?

Das Ende des Iran-Krieges ist nicht in Sicht. Ein Umstand, der die Energiepreise rund um den Globus ansteigen lässt. Auch Donald Trump ist davon betroffen. Denn seine Wähler leiden unter den höheren Spritpreisen. Dass mit den Amerikanern gerade beim Autofahren nicht zu spaßen ist, beunruhigt die Republikaner gerade angesichts der kommenden Wahlen.
Die Blockade der Straße von Hormuz ließ den asiatischen Raum ebenso jammern wie Europa. Und auch in Amerika sind die steigenden Ölpreise mittlerweile an den Tankstellen zu spüren. Während die österreichische Regierung mit der Spritpreisbremse zumindest den Versuch wagte, Pendler zu entlasten, probiert auch die deutsche Koalition rund um Friedrich Merz an einigen Maßnahmen – teils sehr unbeholfen – aus.
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