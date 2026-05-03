Spritpreise in den USA: Wann wird Trump nervös?

Die Blockade der Straße von Hormuz ließ den asiatischen Raum ebenso jammern wie Europa. Und auch in Amerika sind die steigenden Ölpreise mittlerweile an den Tankstellen zu spüren. Während die österreichische Regierung mit der Spritpreisbremse zumindest den Versuch wagte, Pendler zu entlasten, probiert auch die deutsche Koalition rund um Friedrich Merz an einigen Maßnahmen – teils sehr unbeholfen – aus.