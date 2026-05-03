Mönch (99) sicher: „Nach dem Tod kommt nichts!“

„Wir wissen nicht, wie es dort ausschaut“

Es folgt eine Aussage, die man von einem christlichen Geistlichen nicht erwartet – auf die Frage, was nach dem Tod kommt, sagt Bruder David offen: „Nichts! Wir gehen hinüber, aber wir wissen nicht, wie es dort ausschaut.“ Von der Zeit nach dem Tod zu sprechen, erscheine ihm „unpassend“.