Samsung-Vision: Der TV der Zukunft ist KI-Dystopie

Seit Beginn der Smart-TV-Ära ist jeder Fernseher auch ein Computer. Das ist heute aber nicht mehr genug, ein Computer muss aus Sicht von Marketing-Leuten geradezu zwangsläufig auch Künstliche Intelligenz beherbergen. Wie das die Welt des Fernsehens verändern wird, skizziert nun ein hochrangiger Manager von Marktführer Samsung.
Nichts Geringeres als die „Gedankenführerschaft“ bei Fernsehern reklamiert der südkoreanische Elektronikriese und TV-Marktführer Samsung für sich, als dessen Werbeagentur uns mit großen Worten auf einen Blogbeitrag von TV-Manager Charlie Bae aufmerksam macht. „Stellen Sie sich vor, Sie sinken nach einem langen Tag in Ihr Sofa und sagen Ihrem Fernseher per KI-Sprachkommando, dass er Ihre Lieblingsserie in cineastischen Farben wiedergeben soll“, eröffnet er. Doch aus der vermeintlichen TV-Utopie wird bei genauerer Analyse schnell eine KI-Dystopie …
