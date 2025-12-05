Samsung-Vision: Der TV der Zukunft ist KI-Dystopie

Nichts Geringeres als die „Gedankenführerschaft“ bei Fernsehern reklamiert der südkoreanische Elektronikriese und TV-Marktführer Samsung für sich, als dessen Werbeagentur uns mit großen Worten auf einen Blogbeitrag von TV-Manager Charlie Bae aufmerksam macht. „Stellen Sie sich vor, Sie sinken nach einem langen Tag in Ihr Sofa und sagen Ihrem Fernseher per KI-Sprachkommando, dass er Ihre Lieblingsserie in cineastischen Farben wiedergeben soll“, eröffnet er. Doch aus der vermeintlichen TV-Utopie wird bei genauerer Analyse schnell eine KI-Dystopie …