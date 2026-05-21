Salzburgs Meister-Duo geht getrennte Wege

Alles hat ein Ende, auch die Zusammenarbeit von Cheftrainer Marco Rose und „Co“ Alexander Zickler. Beide arbeiteten seit der Zeit beim FC Red Bull Salzburg zusammen. Von der Mozartstadt aus ging es nach Gladbach, dann weiter zum BVB und schließlich nach Leipzig. 2025 endete die Amtszeit des Gespanns beim Salzburger Schwesterklub. Jetzt ist auch das Ende der Zusammenarbeit des Duos fix. Das gab Zickler ein einem Posting auf Instagram bekannt.