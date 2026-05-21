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Ebola-Ausbruch

Air-France-Flieger muss in Kanada zwischenlanden

Ausland
21.05.2026 16:39
Die Maschine war am Mittwochnachmittag in Paris gestartet und konnte nach der Zwischenlandung in ...
Die Maschine war am Mittwochnachmittag in Paris gestartet und konnte nach der Zwischenlandung in Montréal weiter in die USA fliegen.(Bild: franz massard - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein von der US-Regierung verhängtes Einreiseverbot wegen des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo hat ein Flugzeug der Fluglinie Air France auf dem Weg nach Detroit zu einer Zwischenlandung in Kanada gezwungen.

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Ein kongolesischer Passagier musste in Montréal aussteigen, wie die Fluggesellschaft am Donnerstag mitteilte.

Es habe „keinen medizinischen Notfall an Bord“ gegeben, hob Air France hervor. Der Passagier aus der Demokratischen Republik Kongo sei ohne Krankheitssymptome wegen einer Einreiseverweigerung der USA in Montréal ausgestiegen. Die USA erlauben die Einreise von Staatsangehörigen der Demokratischen Republik Kongo derzeit nur über einen einzigen Flughafen im Land, den Flughafen Washington-Dulles.

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