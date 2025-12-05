Metaverse drohen massive Budget-Kürzungen

Die von Meta geplanten Ausgaben für den Aufbau des sogenannten Metaverse könnten deutlich gekürzt werden. Laut mit den Überlegungen vertrauten Personen stehen Budgetkürzungen von 30 Prozent im Raum. Diese könnten auch mit Stellenstreichungen einhergehen.
Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag berichtete, forderte Meta-Chef Mark Zuckerberg bei der jährlichen Budgetplanung Führungskräfte dazu auf, nach Sparpotenzial in allen Bereichen zu suchen. Die stärksten Einschnitte dürfte demnach die Virtual-Reality-Sparte Quest zu spüren bekommen. Und auch bei Meta Horizon Worlds soll kräftig gespart werden. Bisher wurde aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen, wie es weiter hieß.
Künstliche Intelligenz im Vordergrund
Nicht zuletzt die Pläne zum Aufbau des digitalen Paralleluniversums hatte Zuckerberg einst zum Anlass genommen, sich vom alten Konzernnamen Facebook zu verabschieden und das Unternehmen in Meta umzubenennen. Der Manager ist nach wie vor der Überzeugung, dass Menschen eines Tages in virtuellen Welten arbeiten und spielen werden. Der Ort dafür soll das Metaverse sein.
Bisher hat sich diese Vision allerdings nicht durchgesetzt. Seit dem Aufbau der Metaverse-Geschäftseinheit hat diese 70 Milliarden Dollar (rund 60 Milliarden Euro) Verlust gemacht und wird deshalb von Analysten und Investoren mittlerweile entsprechend kritisch beäugt.
Und auch Zuckerberg selbst vertritt seine Idee nicht mehr so offensiv wie früher, sondern konzentrierte sich zuletzt verstärkt auf den Aufbau von Modellen und Chatbots rund um das Thema Künstliche Intelligenz. KI-Projekte und -Produkte könnten denn auch Nutznießer der angedachten Einsparungen sein, erklärte Analyst Matt Britzman vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown.
