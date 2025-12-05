Metaverse drohen massive Budget-Kürzungen

Künstliche Intelligenz im Vordergrund

Nicht zuletzt die Pläne zum Aufbau des digitalen Paralleluniversums hatte Zuckerberg einst zum Anlass genommen, sich vom alten Konzernnamen Facebook zu verabschieden und das Unternehmen in Meta umzubenennen. Der Manager ist nach wie vor der Überzeugung, dass Menschen eines Tages in virtuellen Welten arbeiten und spielen werden. Der Ort dafür soll das Metaverse sein.