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Love-Trip nach Hawaii

Kendall Jenner ist „hin und weg“ von Jacob Elordi

Society International
21.05.2026 17:00
(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schon seit Anfang des Jahres soll es zwischen Kendall Jenner und Jacob Elordi knistern, jetzt wurden das Model und der Hollywood-Beau beim gemeinsamen Urlaub in Hawaii erwischt. Und ein Insider plauderte unterdessen heiße Liebes-Geheimnisse aus.

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Erst vor wenigen Tagen tauchten Paparazzi-Fotos auf, die Kendall Jenner und Jacob Elordi gemeinsam in Hawaii zeigten. Der erste gemeinsame Liebes-Urlaub des heißen Promi-Pärchens! 

Lieber privat als in der Öffentlichkeit
Doch obwohl zwischen der Model-Schönheit und dem Schauspieler schon seit Anfang des Jahres die Funken fliegen sollen, wollen die beiden offenbar nichts überstürzen, wie ein Insider dem „People“-Magazin ausplauderte.

„Sie versuchen nicht, daraus eine große öffentliche Sache zu machen. Sie genießen es, Zeit miteinander in privater Atmosphäre zu verbringen“, verriet dieser.

Kendall Jenner hält ihre Liebe mit Jacob Elrodi lieber aus der Öffentlichkeit heraus. Nach der ...
Kendall Jenner hält ihre Liebe mit Jacob Elrodi lieber aus der Öffentlichkeit heraus. Nach der Met-Gala feierte sie daher auch ohne den Hollywood-Beau.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Ilya S. Savenok)

„Kendall mag ihn wirklich sehr“
Demnach soll Kendall schnell Gefallen an dem Hollywood-Hottie gefunden haben. Das Promi-Pärchen, das am ersten Wochenende des Coachella Valley Music and Arts Festival beim Flirten erwischt wurde, möchte die Beziehung jedoch bewusst langsam entwickeln.

Der Insider ergänzte: „Sie möchten die Sache eher ruhig angehen lassen, während sich alles ganz natürlich entwickelt. Kendall mag ihn wirklich sehr.“

Jacob Elordi soll Kendall Jenners Herz im Sturm erobert haben. Die beiden turteln sich derzeit ...
Jacob Elordi soll Kendall Jenners Herz im Sturm erobert haben. Die beiden turteln sich derzeit durch Hawaii.(Bild: AFP/KEVIN WINTER)

Jenner nicht lesbisch!
Anfang des Jahres sprach Kendall offen darüber, wie sehr sie die Gerüchte rund um ihre Sexualität belasten. Die Reality-TV-Darstellerin wies Spekulationen zurück, sie sei heimlich lesbisch.

Vor allem die Art und Weise, wie im Internet darüber gesprochen werde, störe sie. Im Podcast „In Your Dreams“ sagte die brünette Schönheit: „Dann gibt es noch diese ganze Seite im Internet, die denkt, ich sei lesbisch. Wisst ihr, was mich wirklich daran stört? Wie gemein die Leute dabei sind. Es ist nicht so nach dem Motto: ,Hey, falls du es bist - willkommen.‘“

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Die Schwester von Kylie Jenner klagte, dass der Tonfall „nicht freundlich“ sei. „Es ist sehr gemein. Eher so: ,Was zur Hölle machst du eigentlich?‘“, ärgerte sie sich. Obwohl Kendall nicht lesbisch sei, hätte sie kein Problem damit, offen über ihre Sexualität zu sprechen, wenn es so wäre. „Ich verstehe, dass ein Coming-out für niemanden einfach ist – wenn nicht sogar für die meisten Menschen. Und ich sage nicht, dass das leicht wäre“, betonte das Model. „Aber wenn ich mich selbst betrachte und weiß, wer ich bin, glaube ich, dass ich mich zu diesem Zeitpunkt meines Lebens outen würde, wenn es so wäre.“

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