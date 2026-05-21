Kendall Jenner ist „hin und weg“ von Jacob Elordi

Die Schwester von Kylie Jenner klagte, dass der Tonfall „nicht freundlich“ sei. „Es ist sehr gemein. Eher so: ,Was zur Hölle machst du eigentlich?‘“, ärgerte sie sich. Obwohl Kendall nicht lesbisch sei, hätte sie kein Problem damit, offen über ihre Sexualität zu sprechen, wenn es so wäre. „Ich verstehe, dass ein Coming-out für niemanden einfach ist – wenn nicht sogar für die meisten Menschen. Und ich sage nicht, dass das leicht wäre“, betonte das Model. „Aber wenn ich mich selbst betrachte und weiß, wer ich bin, glaube ich, dass ich mich zu diesem Zeitpunkt meines Lebens outen würde, wenn es so wäre.“