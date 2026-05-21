Fiese Attacke: Möwe kackt auf König Charles

Irische Präsidentin lud Charles ein

Gemeinsam mit seiner Frau besuchte Charles dann auch noch ein bekanntes Pub. Es ist bereits der 43. Besuch des Königs in Nordirland. Am Montag wurde zudem bekannt gegeben, dass Charles zum ersten Mal seit seiner Thronbesteigung die Republik Irland besuchen wird. Die Einladung kam von der irischen Präsidentin Catherine Connolly persönlich.