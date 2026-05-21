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Auf Nordirland-Reise

Fiese Attacke: Möwe kackt auf König Charles

Royals
21.05.2026 16:52
Damit hat Charles auf seinem Irland-Besuch wohl nicht gerechnet.
Damit hat Charles auf seinem Irland-Besuch wohl nicht gerechnet.(Bild: Krone KREATIV/X @KateGleeson1)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei König Charles III. läuft es zurzeit etwas holprig. Nachdem ein britischer Radiosender am Dienstag fälschlicherweise seinen Tod verkündet hatte, wurde Charles jetzt auch noch Opfer einer fiesen Attacke – und das vor hunderten Zuschauern.

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Am zweiten Tag ihres Besuchs in Nordirland besuchten Charles und Königin Camilla die Küstenstadt Newcastle. Als er dort gerade eine Menschenmenge begrüßte, kackte Charles plötzlich ein Vogel aufs Jackett. 

Möwe hinterließ großen Fleck auf Charles‘ Outfit
Videos zeigen Charles mit einem großen, weißen Fleck auf seiner grauen Jacke. Der nahm die Situation mit Humor: „Zumindest hat er mich nicht auf dem Kopf getroffen!“, scherzte er.

Zeichen des Glücks?
Ein Besucher sagte dem Royal, es sei ein „Glückszeichen“. Während seiner Reise machte Charles bereits einige Stopps. Zuerst mischte er sich in Newcastle in einem Kino unter die Filmfans, dann besuchte er die Pantry Foodbank, eine Tafel, die Bedürftige mit Essen versorgt.

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Irische Präsidentin lud Charles ein
Gemeinsam mit seiner Frau besuchte Charles dann auch noch ein bekanntes Pub. Es ist bereits der 43. Besuch des Königs in Nordirland. Am Montag wurde zudem bekannt gegeben, dass Charles zum ersten Mal seit seiner Thronbesteigung die Republik Irland besuchen wird. Die Einladung kam von der irischen Präsidentin Catherine Connolly persönlich.

Falsche Todesmeldung
Am Dienstag sorgte das peinliche Missgeschick eines britischen Radiosenders für Schlagzeilen. Aufgrund einer Technikpanne verkündete der Sender, König Charles III. sei verstorben. Die Moderatoren bemerkten das Missgeschick zum Glück schnell und entschuldigten sich für die Falschmeldung. 

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