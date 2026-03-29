Forscher warnen jetzt vor diesem Schönheitsideal

„Looksmaxxing bedeutet, seine gesamte Energie in das eigene Aussehen zu investieren“, erklärt die Medienwissenschaftlerin Catherine Tebaldi. Der Begriff stammt ursprünglich aus der sogenannten Incel-Szene (siehe Grafik unten) – einer Internet-Subkultur von Männern, die sich als „unfreiwillig zölibatär“ sehen und glauben, dass ihnen Frauen und Gesellschaft romantischen Erfolg verwehren.