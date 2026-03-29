Forscher warnen jetzt vor diesem Schönheitsideal

Der Online-Trend „Looksmaxxing“ verbreitet sich derzeit rasant unter jungen Männern. Gebrochene Kiefer liegen dabei voll im Trend – heimische Experten sind ob der neuen, gefährlichen Modeerscheinung alarmiert.
„Looksmaxxing bedeutet, seine gesamte Energie in das eigene Aussehen zu investieren“, erklärt die Medienwissenschaftlerin Catherine Tebaldi. Der Begriff stammt ursprünglich aus der sogenannten Incel-Szene (siehe Grafik unten) – einer Internet-Subkultur von Männern, die sich als „unfreiwillig zölibatär“ sehen und glauben, dass ihnen Frauen und Gesellschaft romantischen Erfolg verwehren.
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