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Gefahr „Looksmaxxing“

Forscher warnen jetzt vor diesem Schönheitsideal

Ratgeber
29.03.2026 13:23
Wenn sich junge Männer zurückziehen, sollten Eltern aufpassen.
Wenn sich junge Männer zurückziehen, sollten Eltern aufpassen.(Bild: Pixel-Shot - stock.adobe.com)
Porträt von Hannah Neudeck
Von Hannah Neudeck

Der Online-Trend „Looksmaxxing“ verbreitet sich derzeit rasant unter jungen Männern. Gebrochene Kiefer liegen dabei voll im Trend – heimische Experten sind ob der neuen, gefährlichen Modeerscheinung alarmiert.

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„Looksmaxxing bedeutet, seine gesamte Energie in das eigene Aussehen zu investieren“, erklärt die Medienwissenschaftlerin Catherine Tebaldi. Der Begriff stammt ursprünglich aus der sogenannten Incel-Szene (siehe Grafik unten) – einer Internet-Subkultur von Männern, die sich als „unfreiwillig zölibatär“ sehen und glauben, dass ihnen Frauen und Gesellschaft romantischen Erfolg verwehren.

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