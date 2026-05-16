Eine ganze Nation bangt um den Einsatz der Legende

Kroatien löste als dritte europäische Mannschaft nach England und Frankreich das Ticket für die Endrunde, qualifizierte sich mit sieben Siegen und einem Remis erwartungsgemäß problemlos. Das Turnier sollte der krönende Abschluss der Karriere von Luka Modric, mit 196 Länderspielen die unangefochtene Nummer eins des Landes, werden.