Eine ganze Nation bangt um den Einsatz der Legende

Vize-Weltmeister 2018, WM-Dritter 2022 – Kroatien zeigte bei den vergangenen beiden Endrunden groß auf, gilt auch in Nordamerika als Geheimfavorit. Eine ganze Nation hofft dabei auf eine Teilnahme von Rekord-Nationalteamspieler Luka Modric, der zuletzt einen Jochbeinbruch erlitt.
Kroatien löste als dritte europäische Mannschaft nach England und Frankreich das Ticket für die Endrunde, qualifizierte sich mit sieben Siegen und einem Remis erwartungsgemäß problemlos. Das Turnier sollte der krönende Abschluss der Karriere von Luka Modric, mit 196 Länderspielen die unangefochtene Nummer eins des Landes, werden.
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