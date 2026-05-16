Ist die tägliche Briefzustellung jetzt in Gefahr?

Die Zustellung als alleiniger Dienst werde „allein nicht mehr tragfähig sein.“ Deutschlands Postchef Tobias Meyer schlägt im Podcast „Table.Briefings“ Alarm. Nach Angaben von Meyer ging das Briefvolumen im Jahr 2025 bereits um sieben Prozent. Und das, obwohl 2025 die Briefwahl bei der Bundestagswahl für einen Boost sorgte. In Summe lohnt sich das Geschäft der täglichen Briefzusendung aber nicht mehr.