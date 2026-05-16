Ruder-Held aus Oxford droht das Karriereende

Er kämpfte sich unter Hunderten Anwärtern in den Achter der Elite-Uni Oxfordt, ruderte im April beim weltberühmten „Boat Race“ gegen Cambridge. Doch mittlerweile zurück in Österreich, wird’s für Julian Schöberl eng! Der 29-Jährige muss nach dem Highlight nun in nicht guter Form in die Quali fürs Nationalteam, sogar das Karriereende droht.
Als erst dritter Athlet in Österreichs Rudergeschichte qualifizierte er sich für das Ruder-Kultduell, unterlag im April auf der Themse in London mit Oxfords Achter Cambridge. „Für einen Tag fühlst du dich wie ein Superstar“, schmunzelte Julian Schöberl. Doch mittlerweile landete der Linzer wieder in Österreichs Realität – und das nicht allzu sanft.
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