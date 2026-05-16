Ruder-Held aus Oxford droht das Karriereende

Er kämpfte sich unter Hunderten Anwärtern in den Achter der Elite-Uni Oxfordt, ruderte im April beim weltberühmten „Boat Race“ gegen Cambridge. Doch mittlerweile zurück in Österreich, wird’s für Julian Schöberl eng! Der 29-Jährige muss nach dem Highlight nun in nicht guter Form in die Quali fürs Nationalteam, sogar das Karriereende droht.