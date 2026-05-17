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Mega-Auftritt!

Host Victoria Swarovski glänzte im Millionen-Look

Society International
17.05.2026 00:22
Victoria Swarovski glänzte beim Song-Contest-Finale nicht nur mit Charme, sondern auch mit ...
Victoria Swarovski glänzte beim Song-Contest-Finale nicht nur mit Charme, sondern auch mit Millionen-Schmuck und spektakulären Kleidern.(Bild: Krone KREATIV/https://www.instagram.com/victoriaswarovski)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für ein Mega-Auftritt von Victoria Swarovski! Beim Finale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien wurde die Tirolerin endgültig zur internationalen Glamour-Queen. In atemberaubenden Roben, mit funkelndem Millionen-Schmuck und einem eigenen Fanklub im Publikum wurde das Mega-Event auch zu ihrem persönlichen Triumph. 

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Gleich zu Beginn der Show sorgte Swarovski für Schnappatmung: In einem hautengen grünen Glitzer-Kleid mit tiefem Rückenausschnitt schwebte sie über die Bühne – dazu Diamanten und Luxus-Schmuck von Chopard im Millionenwert. ESC-Glamour pur!

Tolle Kleider, viel Spaß!
Später legte sie noch einmal nach: In einer fliederfarbenen Traumrobe mit XXL-Schleppe begeisterte sie die Fans erneut. Auf Instagram zeigte sich die Moderatorin emotional: „This is so much fun! Thank you guys“ – „Das macht so viel Spaß! Danke euch, Leute“, schrieb sie mitten aus dem ESC-Trubel.

Für einen ihrer spektakulärsten Kleiderwechsel blieben ihr gerade einmal 59 Sekunden. Trotzdem wirkte Swarovski locker, strahlend und voll im ESC-Modus.

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski
Victoria Swarovski und Michael Ostrowski(Bild: Klaus Titzer)
Victoria Swarovski und Michael Ostrowski
Victoria Swarovski und Michael Ostrowski(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)
Victoria Swarovski und Michael Ostrowski
Victoria Swarovski und Michael Ostrowski(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

Fanklub im Publikum
Besonders rührend: Im Publikum jubelte ihr ganz persönlicher Fanklub mit. Verlobter Mark Mateschitz saß gemeinsam mit Mama Alexandra und Schwester Paulina Swarovski in der Halle und feuerte Victoria stolz an. Immer wieder applaudierte die Familie begeistert und verfolgte jede Minute der Show mit sichtlicher Emotion.

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Für Swarovski war es der wohl wichtigste Abend ihrer Karriere – und den meisterte sie trotz aller Kritik im Vorfeld souverän. Sie war die „ESC-Prinzessin“ und heimlicher Star des Abends. Eins steht fest: Wien funkelte – aber Victoria Swarovski funkelte noch heller.

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