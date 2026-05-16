Panama schreibt sein ganz eigenes Fußball-Märchen!

Der Mittelamerika-Staat konnte sich zum zweiten Mal in seiner Geschichte für eine WM-Endrunde qualifizieren und feierte den Erfolg nächtelang. Den sportlichen Aufschwung innerhalb des Landes verdankt man zudem einem ehemaligen Torschützenkönig in der deutschen Bundesliga.
Mit dem Kinderbuch „Oh wie schön ist Panama“ erlangte Janosch in den 1970er Jahren großen Erfolg. Der kleine Tiger und der kleine Bär brechen dabei zu einer Reise nach Mittelamerika auf.
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