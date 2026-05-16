In St. Margarethen beginnt wieder Zeit der Bärte

Die Passionsspiele in St. Margarethen feiern am kommenden Samstag, 23. Mai, wieder ihre Premiere. Begonnen hat alles im Jahr 1926. Zum Jubiläum ein Rückblick auf „100 Jahre Passionsspiele“.
Beim Passionsspiel werden die „Passio Domini“, die „Leiden des Herrn“, das Sterben und die Auferstehung Jesu Christi, vielfach als Laientheater innerhalb einer Dorfgemeinschaft aufgeführt. Die bekanntesten Spiele finden regelmäßig seit dem 17. Jahrhundert, entstanden 1634 aus einem Pest-Gelübde, im bayrischen Oberammergau statt. Auch in katholisch geprägten Regionen Österreichs werden Passionsspiele unter anderem in Erl und Thiersee in Tirol, in Kirchschlag in der Buckligen Welt oder Dorfstetten in Niederösterreich dargebracht.
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