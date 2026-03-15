Audimodell ist plötzlich aus dem Programm geflogen

Vom Flaggschiff zum Phantom

Die Produktion läuft zwar noch, aber nicht mehr lang. Wann die Bänder dieses Jahr zum letzten Mal angehalten werden, ist nicht bekannt. Jedenfalls viel später als ursprünglich geplant. Das Modell D5, 2017 vorgestellt, war damals Hightech pur – heute ist es einfach alt. Das letzte Facelift gab es 2022. Ein weiteres Facelift? Laut Audi „keine Option“. Ein Nachfolger? Unklar. Denn egal ob elektrisch oder mit Verbrenner – keiner weiß, wann und worauf er gebaut werden soll.