Dieser Fahrer dürfte eigentlich keine Chance haben

Freiwillige Zusammenlegung zweier Feuerwehren
Im Mühlviertel
Trotz Amateurstatus hat Fünffachchamp Simon Wagner mittlerweile einen unfassbaren Erfahrungsschatz – satte 142 Rallyes hat der 32-Jährige schon absolviert. Und somit um satte 113 mehr als Michael Lengauer. Der Skoda-Pilot zeigt aber dennoch im Rebenland auf.
Nach der ersten Sonderprüfung lag er 1,6 Sekunden voran, nach der zweiten 4,7 und nach sieben waren es 24,4. Michael Lengauer ließ den nach einer OP noch etwas angeschlagenen Fünffachchamp Simon Wagner am ersten Tag des zweiten Staatsmeisterschaftslaufs im Rebenland auf allen SP hinter sich. Und auch am zweiten Tag ging es vorerst so weiter.
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