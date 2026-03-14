Dieser Fahrer dürfte eigentlich keine Chance haben

Nach der ersten Sonderprüfung lag er 1,6 Sekunden voran, nach der zweiten 4,7 und nach sieben waren es 24,4. Michael Lengauer ließ den nach einer OP noch etwas angeschlagenen Fünffachchamp Simon Wagner am ersten Tag des zweiten Staatsmeisterschaftslaufs im Rebenland auf allen SP hinter sich. Und auch am zweiten Tag ging es vorerst so weiter.