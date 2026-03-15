Offline: Die digitale Welt steht nicht allen offen

Wer kein Smartphone hat oder sich keinen Internetzugang leisten kann, zahlt in den Bussen des Verkehrsverbundes Vorarlberg 50 Cent Aufschlag – für ein analoges Ticket. Das klingt nach einer Kleinigkeit, für Anton Schäfer, Obmann der Volkshilfe Vorarlberg, ist diese Anekdote allerdings ein Symbol für ein viel größeres Problem: nämlich die schleichende Verdrängung jener Menschen, die mit dem digitalen Alltag nicht mithalten können. „Es können sich nicht alle einen dauerhaft vorhandenen Internetzugang oder ein Smartphone leisten“, sagt Schäfer.