Offline: Die digitale Welt steht nicht allen offen

Bankgeschäfte, der Kauf einer Fahrkarte oder Post von Behörden abrufen – vieles funktioniert heute nur noch digital. Für etliche Menschen ist das ein massives Problem, sie drohen den Anschluss zu verlieren.
Wer kein Smartphone hat oder sich keinen Internetzugang leisten kann, zahlt in den Bussen des Verkehrsverbundes Vorarlberg 50 Cent Aufschlag – für ein analoges Ticket. Das klingt nach einer Kleinigkeit, für Anton Schäfer, Obmann der Volkshilfe Vorarlberg, ist diese Anekdote allerdings ein Symbol für ein viel größeres Problem: nämlich die schleichende Verdrängung jener Menschen, die mit dem digitalen Alltag nicht mithalten können. „Es können sich nicht alle einen dauerhaft vorhandenen Internetzugang oder ein Smartphone leisten“, sagt Schäfer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.