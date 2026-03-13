Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ganz schnell offen

Ferrari Amalfi Spider: Viel Wind weht an der Küste

Motor
14.03.2026 17:19
(Bild: Ferrari)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Coupé kommt der Spider: Ferrari nimmt seinem neuen Frontmotorsportwagen das Dach ab und legen eine offene Variante des Amalfi auf.

0 Kommentare

Der 2+2-sitzige Spider setzt, wie schon das im vergangenen Sommer präsentierte Coupé auf einen 3,9 Liter großen V8-Biturbo, der 640 PS und 760 Nm mobilisiert. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert das Cabrio in 3,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 320 km/h.

Das fünflagige Stoffdach öffnet in 13,5 Sekunden und lässt sich auch während der Fahrt bis zu einem Tempo von 60 km/h betätigen. Ferrari verspricht Geräusch- und Wärmedämmung auf dem Niveau eines versenkbaren Hardtops. Das Kofferraumvolumen beträgt 255 Liter bei geschlossenem und 172 Liter bei geöffnetem Dach.

(Bild: Ferrari)
(Bild: Ferrari)
(Bild: Ferrari)

Angetrieben wird der 4,66 Meter lange Spider in beiden Karosserievarianten von einem Frontmittelmotor mit acht Zylindern, die Kraftübertragung übernimmt ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe. Zur Technik-Ausstattung zählen außerdem ein Brake-by-Wire-System, ein elektronisch geregeltes Sperrdifferenzial sowie ein aktiver Heckspoiler mit drei Stellungen.

Lesen Sie auch:
Mehr PS, mehr Knöpfe
Nachfolger des Ferrari Roma trägt Kurven im Namen
05.07.2025

Preise nennen die Italiener zur Premiere noch nicht. Jedoch dürfte nicht allzu viel auf die 400.000 Euro fehlen, ohne Extras. Im Modellprogramm der Marke folgt der Amalfi auf den zwischen 2020 und 2024 als Coupé und Spider gebauten Roma.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
14.03.2026 17:19
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Road/Street Glide Ltd.
So beeindrucken Harley-Davidsons dicke Supertourer
Trotzdem drei Sieger
Sommerreifen im Test: Nur einer fährt wirklich gut
Plötzlich bad boy
Renault Clio: So fährt der Verbrenner-Franzose
Knäckebrot süß-sauer
Lynk&Co 08: Budget-Range-Rover mit Reisequalitäten
Edition 50
Super-GTI: So knackig fährt VWs Jubiläums-Sportler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
222.708 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
192.513 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
170.583 mal gelesen
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
2200 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1327 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1059 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Mehr Motor
Ganz schnell offen
Ferrari Amalfi Spider: Viel Wind weht an der Küste
Gegen den Trend
So stark legen die E-Auto-Zulassungen in Europa zu
Kein Lambo-Honda
Honda stampft ambitionierte Elektro-Serie ein
Was machen sie besser?
Skoda schreibt Topzahlen & erklärt VW, wie‘s geht
Überraschender Move
China-Gigant BYD will in die Formel 1 einsteigen

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf