Ferrari Amalfi Spider: Viel Wind weht an der Küste

Nach dem Coupé kommt der Spider: Ferrari nimmt seinem neuen Frontmotorsportwagen das Dach ab und legen eine offene Variante des Amalfi auf.
Der 2+2-sitzige Spider setzt, wie schon das im vergangenen Sommer präsentierte Coupé auf einen 3,9 Liter großen V8-Biturbo, der 640 PS und 760 Nm mobilisiert. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert das Cabrio in 3,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 320 km/h.
Das fünflagige Stoffdach öffnet in 13,5 Sekunden und lässt sich auch während der Fahrt bis zu einem Tempo von 60 km/h betätigen. Ferrari verspricht Geräusch- und Wärmedämmung auf dem Niveau eines versenkbaren Hardtops. Das Kofferraumvolumen beträgt 255 Liter bei geschlossenem und 172 Liter bei geöffnetem Dach.
Angetrieben wird der 4,66 Meter lange Spider in beiden Karosserievarianten von einem Frontmittelmotor mit acht Zylindern, die Kraftübertragung übernimmt ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe. Zur Technik-Ausstattung zählen außerdem ein Brake-by-Wire-System, ein elektronisch geregeltes Sperrdifferenzial sowie ein aktiver Heckspoiler mit drei Stellungen.
Preise nennen die Italiener zur Premiere noch nicht. Jedoch dürfte nicht allzu viel auf die 400.000 Euro fehlen, ohne Extras. Im Modellprogramm der Marke folgt der Amalfi auf den zwischen 2020 und 2024 als Coupé und Spider gebauten Roma.
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