Ferrari Amalfi Spider: Viel Wind weht an der Küste

Der 2+2-sitzige Spider setzt, wie schon das im vergangenen Sommer präsentierte Coupé auf einen 3,9 Liter großen V8-Biturbo, der 640 PS und 760 Nm mobilisiert. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert das Cabrio in 3,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 320 km/h.