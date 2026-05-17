Nach Klettershow: Radwelt staunt über Felix Gall

Edelhelfer umarmt

In mehreren TV-Übertragungen schwärmten Experten über den Tiroler: „In dieser Verfassung ist Gall nicht nur ein Kandidat für das Podium, er ist auch für Vingegaard ein Gegner.“ Der 28-Jährige stieg freilich ganz bewusst auf die Euphorie-Bremse: „Ich bin sehr glücklich und zufrieden. Es ist aber erst der Anfang vom Giro, der Weg nach Rom ist noch weit.“ Sympathie-Punkte sammelte der Gesamt-Dritte für die Umarmung von Edelhelfer und Kumpel Gregor Mühlberger im Ziel: „Danke, du warst so stark.“