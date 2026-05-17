Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Handball-Wunder

„Die Polizei musste damals die Halle sperren!“

Handball
17.05.2026 08:00
Der UHC Stockerau gewann 1986 als Aufsteiger den Titel.
Der UHC Stockerau gewann 1986 als Aufsteiger den Titel.(Bild: UHC Stockerau)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

„Eine absolute Sensation, damit hatte im Vorfeld niemand gerechnet“, erinnert sich Hannes Fürst zurück. Er war Mannschaftskapitän, als sich der UHC Stockerau heute vor genau 40 Jahren zum Handball-Staatsmeister kürte – als Aufsteiger!

0 Kommentare

Damit schrieb man nicht nur österreichische, sondern auch europäische Handball-Geschichte! Denn noch nie war es zuvor einem Liga-Neuling gelungen, auf Anhieb die oberste Spielklasse zu gewinnen. „Etwas, worauf wir richtig stolz sind. So etwas erreicht zu haben, können wirklich nur wir behaupten“, grinst der 73-Jährige. 

Wunder geglückt
Dabei waren die Vorzeichen alles andere als gut, nach dem Titel in der 2. Divison verstärkte man den Kader kaum. „Ziel war der Klassenerhalt. Für mehr hätte man uns für verrückt erklärt“, erzählt Fürst. Doch es kam anders: von Saisonstart weg mischte man vorne mit, ehe am letzten Spieltag das Duell gegen den direkten Titelkonkurrenten aus Graz wartete. Man gewann mit 19:18 – das Wunder war perfekt. 

Über 1.500 Zuschauer
„Der Saal ist regelrecht explodiert“, lacht Fürst. „Über 1.500 Leute waren hier, über 500 mehr als Platz gehabt hätten. Eine Stunde vor Anpfiff musste die Polizei die Halle sperren!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Handball
17.05.2026 08:00
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
185.724 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
170.901 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
162.880 mal gelesen
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
1731 mal kommentiert
Symbolbild
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
1017 mal kommentiert
Innenpolitik
Nach Alkofahrt: FPÖler ist Schein zum 2. Mal los!
1000 mal kommentiert
FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner bei einer Demo 2024 in Wien
Mehr Handball
Handball-Wunder
„Die Polizei musste damals die Halle sperren!“
28 Sekunden vor Ende
Pleite gegen Polen! Österreich zittert um WM
Sport Tv Logo
Handball-Team:
Nach Aufstiegstraum und Babyglück zum WM-Traum
Showdown für Fivers
Um 21. Halbfinale! „Im Play-off sind wir Monster“
Hard vs. Fivers
Die Roten Teufel sind zum Siegen verdammt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf