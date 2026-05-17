Rangnick nominiert WM-Kader – einige Fragen offen

ÖFB-Team trifft sich am 27. Mai am ÖFB-Campus

Die Nationalkicker rücken am 27. Mai abends in Wien-Aspern ein, tags darauf ist das erste Training geplant. Nach dem Tunesien-Test haben Alaba und Co. noch zwei Tage frei, ehe sie am 4. Juni in den Flieger Richtung Los Angeles steigen. Auch danach sind noch Nachnominierungen möglich. Verletzte oder erkrankte Spieler dürfen bis 24 Stunden vor dem ersten WM-Spiel am 17. Juni (6.00 Uhr MESZ) in Santa Clara gegen Jordanien ersetzt werden, sofern FIFA-Ärzte die Ausfallmeldung akzeptieren. Danach ist ein Wechsel nur noch bei Goalies möglich, ebenfalls nur bei Verletzung oder Krankheit.